NUOVI TREND / È LA ROTONDA DI GIULIANOVA IL POSTO PIÙ COOL DELL’ESTATE TERAMANA

Non è questione di moda, ma di orizzonte. Se c’è una cosa che abbiamo imparato dal lockdown, è che abbiamo bisogno si riappropriarci del nostro orizzonte possibile, di un posto che ci consenta di riallineare le nostre sensazioni e le nostre vibrazioni profonde. Un “posto”, che ci scolleghi fai pensieri del quotidiano e ci riconsegni alla nostra dimensione più vera. Quella che libera i pensieri al punto di consentirci il lusso di non averne.

Quel luogo c’è.

È il nuovo indirizzo dell’estate teramana, lo chalet LA ROTONDA di Giulianova. Rimesso a nuovo dal nuovo proprietario, Carmine Moretti, con una scelta di totalwhite affatto modaiola, ma elegante di un’eleganza efficace e non scomoda, lo chalet è stato affidato alla sapiente gestione di due nomi noti, Sergio Di Giuseppe già anima del Satèn di Teramo, e qui chiamato alla costruzione delle emozioni culinarie, guidando una cucina rinnovata in ogni sua dotazione tecnica e tecnologica, tutta impostata sulla regola base della vera cucina: il sapore. Che si scelga l’aperitivo, un buffet di compleanno o, magari, un pranzo o una cena con amici o colleghi, la costante è sempre quella: il sapore, grazie anche all’evidente scelta di materie prime di altissimo livello. Ad affiancare il mitico Sergio, anche la mano sapiente di un creatore di cocktail già per anni visto all’Atlantic di Roseto e oggi sicuro punto di riferimento della ROTONDA DI GIULIANOVA, mentre tutto si avvolge nella carezza lieve di un scelta musicale perfetta, regalata da un dj teramano che in realtà evoca le presenze discrete e complici dei pianisti da piano bar.

Detta così, potrebbe sembrare che questo rinnovato chalet, che ha visto un investimento coraggioso, in un momento in cui molti preferiscono fare passi indietro, spaventati dall’incubo della bolkenstein, sia soprattutto un locale da serata.

E invece no.

È anche mare, e tanto, con trecento nuovissimi ombrelloni, tutti bianchi, con le palme di prima fila, e con un campo di beach volley, nuovissimo, che ospiterà presto un torneo e che farà la gioia di eserciti di ragazzi quest’estate.

Una sfida. Nell’estate della vera ripartenza, tutto l’impegno imprenditoriale profuso nei lavori di ristrutturazione di questo chalet, è una vera sfida.

Perché dopo la pandemia, le chiusure, le mascherine, le paure… abbiamo tutti bisogno di ritrovare il nostro orizzonte.