VIDEO /IL QUARTIERE SAN LEONARDO E' IN ABBANDONO

Sono davvero tanti i problemi del quartiere San Leonardo che si trova tra piazza Sant'Anna, corso Cerulli, piazza Martiri fino a Porta Madonna ed oltre. Ne abbiamo parlato con i residenti scoprendo che c'è tanto da fare e che l'amministrazione comunale non ha fatto nulla per cambiare le cose in questi quattro anni: anzi, esse sono notevolmente peggiorate. Sotto accusa anche la ristrutturazione, ancora in corso dell'interno del Duomo oggetto di una raccolta firme.



