LA FIDAS IN PIAZZA A TERAMO PER LA DONAZIONE DI SANGUE

La Fidas Teramo organizza l'iniziativa “Metti in moto il dono”, lanciata a livello nazionale dalla Fidas e giunta alla seconda edizione. L'evento ha come obiettivo quello di veicolare il messaggio della donazione del sangue e del plasma sposando il mondo della velocità. L'appuntamento è per mercoledì 1 giugno, nel centro storico di Teramo, a partire dalle ore 18:00. In piazza Martiri della Libertà saranno esposte moto e automobili su iniziativa del DBKillers Motoclub, in collaborazione con Top Service e i club Gran Sasso Racing, 90Gradi Team, Ducati Club Abruzzo. A fare bella mostra di sé saranno superbike, moto da viaggio e da strada, supercar e auto sportive, motocross e enduro oltre che motard. In piazza sarà presente anche la fondazione “Marco Simoncelli”, della quale DBKillers Club è partner ufficiale: nata nel ricordo del campione prematuramente scomparso nel 2011, si occupa di raccogliere fondi per realizzare strutture per bambini in difficoltà in varie parti del mondo. I bolidi faranno da cornice agli stand dei volontari dell'associazione donatori di sangue, che saranno a disposizione di quanti volessero conoscere meglio il mondo della donazione, avere informazioni e indicazioni su come diventare donatori. La giornata si concluderà alle 20:30 con l'apericena al bar Des Artistes di piazza Martiri della Libertà organizzato dal DBKillers Club. L'evento è sostenuto dal Comune di Teramo, che ha concesso il patrocinio, rilevando l'importanza della finalità sociale e di solidarietà legata al tema della donazione del sangue.