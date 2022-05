ENTRA CON LA MACCHINA SULLA NUOVA CICLABILE… ED È COSTRETTO A FARSELA TUTTA…

Entra con l'auto sulla nuova ciclabile del lungomare monumentale di Giulianova e, visto che i vasi enormi messi a protezione degli accessi... sono anche barriere per l'uscita, è stato costretto a percorrerla tutta... per poter uscire. Curiosa disavventura, quella vissuta da un automobilista a Giulianova, il quale, forse abituato alla vecchia circolazione, ha seguito un percorso che non esiste più e si è incamminato tranquillamente sulla nuova pista, tra biciclette a passeggio e qualche risata di chi cercava di segnalargli il problema. Nessun incidente, per fortuna, ma solo una inevitabile multa..



GUARDA IL VIDEO