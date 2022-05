ANTEPRIMA D'EMOZIONE PER LA 22ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE BANDE

Musica e danza per l’anteprima della 22° edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorette che accende i riflettori martedì 31 maggio alle ore 21.00 in piazza Buozzi a Giulianova paese.

Sul grande palcoscenico allestito all’ombra del Duomo di San Flaviano, si esibiranno la Soprano Elena D’Angelo, considerata la regina dell’Operetta Italiana, accompagnata dal pianista Sergio Piccone Stella. Al suo fianco il Baritono Matteo Mazzoli.

A rendere speciale la serata le coreografie della danzatrice Dorina Di Marco, che si alternerà ai brani dei cantanti.

Le coreografie della Di Marco si ispirano all’attualità del conflitto in Ucraina e propongono un momento di riflessione su due sentimenti che inevitabilmente si innescano di fronte ad una guerra: la disperazione e la speranza. Una danza che vuole essere partecipazione alla sofferenza che ogni conflitto porta con se e che però apre al sentimento profondamente umano della speranza di Pace e unione tra i popoli.

ELENA D’ANGELO

Dopo essere stata Dal 2004 al 2013 è Prima Attrice Soubrette-Soprano della storica “Compagnia Italiana di Operette” (2004 al 2013), esibendosi nei più importanti teatri italiani ricoprendo i ruoli principali del repertorio: La Vedova Allegra, La Principessa della Czarda, Cin Ci Là, Il Paese dei Campanelli. Dal 2014 è fondatrice, direttrice artistica e regista della Compagnia d’Operette Elena D’Angelo Collabora stabilmente con la Fondazione Pavarotti. Nel 2016 ha ricevuto il “Premio Nazionale Operetta” nella suggestiva Fortezza di Livorno e il premio Malaspina alla Carriera. Ha ricevuto il Premio Award Modoetia Corna Ferrea 2018.

DORINA DI MARCO

Danzatrice di altissimo livello ha fondato a Roseto degli Abruzzi (nella sua amata città) la Scuola Formazione Danzatori “Isadora Duncan”, che ha permesso a tantissimi ragazzi e ragazze di coltivare la passione per la danza senza allontanarsi dalla propria città come, invece, ha dovuto fare lei che si è laureata all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Nella sua lunga carriera ha partecipato alle più importanti rassegne di danza del panorama nazionale (Roma, Milano, Napoli, Piacenza, Parma, Bari) ottenendo consensi, premi e riconoscimenti prestigiosi tra gli altri il Premio Fellini nel 2014 con lo spettacolo Cabiria, e il premio della giuria al festival nazionale della Danza di Bari con la coreografia L’uccello di fuoco su musiche di Stravinski.

L’8 marzo 2014 è stata letta “donna dell’anno” dal sindaco di Roseto degli Abruzzi “per la leggerezza del passo, l’eleganza del movimento, sintesi delle sue doti artistiche”.

SERGIO PICCONE STELLA

Diplomato con il massimo dei voti in Pianoforte, Musica corale e direzione di coro, Composizione e Direzione d'Orchestra presso i Conservatori di Teramo, Pesaro, Pescara e L'Aquila. Ha tenuto concerti per importanti Società Concertistiche: Collabora in qualità di Direttore ospite con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e l’Orchestra “A.Scarlatti” di Napoli. Ha inciso per la Record Diapason lo Stabat mater di G.B. Pergolesi per soprano, contralto e orchestra; per la Ideasuoni un CD alla guida dell’Orchestra Giovanile “I Sinfonici” per le comunità italiane all’estero. E’ titolare della cattedra di Esercitazioni Orchestrali presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G.Braga" di Teramo.

Dal dicembre 1994 è Direttore stabile dell’Orchestra Giovanile “I Sinfonici”.

MATTEO MAZZOLI:

Diplomato in pianoforte al Conservatorio A. Boito di Parma.

Ha lavorato come attore e cantante nella Compagnia Operette di Corrado Abbati in alcune tra le più popolari produzioni: La vedova Allegra , Addio giovinezza, Cin Ci La; Il paese dei campanelli, per citarne solo alcune.

Ha insegnato canto presso l'Istituto Pareggiato Musicale C.MERULO di Castelnuovo De Monti. Dal 2006 insegna canto presso Professione Musical a Parma e collabora in qualità di artista del coro con il Teatro Regio di Parma e il Teatro Municipale di Piacenza.