LUNA, SPLENDIDA CAGNA UCCISA CON UNA FUCILATA DAVANTI CASA

Uccisa con una fucilata davanti casa. Luna era a casa sua, sulla sua terra. “Parte un colpo di fucile, un guaito lancinante, la padrona esce e la trova distesa a terra senza vita”. È una storia dolorosa, quella che ha avuto per teatro la località di Croce del Fiore, a Bellante, denunciata dagli animalisti della Lida. La ricerca non è difficile da fare e i sospetti si concentrano su una persona, ma saranno i carabinieri forestali, .accorsi per il rilevamento, a svolgere le indagini.

“Luna aveva solo due anni e mezzo, era docile, innamorata della sua famiglia, timida e paurosa non ha mai fatto male a nessuno. Pretendiamo giustizia!! Lida Teramo E Bellante si costituiranno parte civile”.