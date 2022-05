TV / NOVITÀ NELL’ETERE, IL GRUPPO TRSP - IMN HA ACQUISTATO R115

L’emittente R115 entra da oggi a far parte del gruppo editoriale di TRSP, Tele Radio San Pietro, che trasmette dal Molise sul canale 15, attraverso InfoMediaNews.

L’accordo con l’editore Franco Iachini, che cede attraverso questa operazione il canale Lcn 99, di recente attribuito a R115 dal Ministero dello sviluppo economico nell’operazione di redistribuzione delle frequenze tv, permette a TRSP di ampliare ancor più il suo raggio di azione nelle due regioni e un maggiore spazio e capacità di trasmissione.

Si tratta ovviamente della nascita di un gruppo professionale nel settore della comunicazione che abbraccerà una fetta sempre più ampia nelle regioni Abruzzo e Molise, fidando anche sul già apprezzato lavoro svolto da R115 sul territorio abruzzese e teramano in particolare, raggiungendo interessanti indici di ascolto negli appena due anni di vita dall’avvio delle trasmissioni. I volti e le professionalità di R115 confluiranno nella famiglia di TRSP, a formare una realtà sempre più composita del panorama televisivo che guarda al futuro, potendo contare anche sulla consolidata collaborazione con InfoMedia News di Maurizio Di Cintio, emittente di rilievo e prestigio che trasmette sul 15, un canale caro ai teramani per l’esperienza della ormai purtroppo tramontata Teleponte

GUARDA IL SERVIZIO