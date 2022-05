NASCE UN ALTRO SUPERMERCATO IN CITTÀ: UN LIDL NELL’AREA GIOVANNOZZI

Supermercato che nasce e supermercato che… nasce. Gli ultimi lembi del nastro inaugurale, tagliato per celebrare la nascita del nuovo Oasi e del nuovo Globo alla Gammarana, ancora pendono al vento, e in viale Crispi ancora si sente l’odore della porchetta, sacrificata per festeggiare la nascita del nuovo negozio di arredi e oggettistica per la casa, che ha preso i locali dell’ex Globo, che già si parla di un altro intervento in zona. Un nuovo Lidl, che dovrebbe nascere nell’area storicamente occupata dalla Giovannozzi marmi. È lì, infatti, che la multinazionale tedesca vuole realizzare il suo nuovo punto vendita, che si andrebbe ad affiancare a quello frequentatissimo dello “Stradone”. La nascita del nuovo Lidl sarebbe collegata ad un progetto integrato, che vedrebbe l’azienda realizzare anche parcheggi e una fermata del bus, così come un’area verde a disposizione del quartiere.