VILLA MOSCA / CANTIERE CON VISTA SUL CESTINO SENZA BUSTA

Dopo la Finestra sul Cortile....la finestra sul cantiere. E il cantiere è sempre quello del nuovo parco giochi di via Nicola di Guardiagrele, a Villa Mosca. La recinzione arancione ha inglobato il cestino dei rifiuti.

Come fare per gettarveli? Ma ovvio. Aprendo questa finestrella, ben fissata sul lato sinistro con un gancettino verde. Metti che si chiude, insomma...non è il caso. E fin qui, todo bien

Ma il punto è che se nel cestino non ci metti neanche una busta e la gente ci getta, comodamente e giustamente, grazie proprio alla finestrella, di tutto e di più incluso le bustine con la popò del cane, va da sé che svuotare il cestino diventa un'impresa per i poveri operatori della TeAm. Già devi infilarci il braccio badando bene a non smontare la recinzione: potresti sfilare le bustine e le cartacce che sono più in alto ma tutto il resto che si trova in fondo al cestino?

Come lo prendi, chi lo prende, come si fa? O forse la finestra sul cantiere è stata aperta per far controllare meglio i lavori ai passanti curiosi?