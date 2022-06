LA DENUNCIA / SEGNALI STRADALI FAGOCITATI DALL'ERBA ALTA. E LA SICUREZZA SULL'INCROCIO?

Intersezioni stradali completamente inghiottite dall'erba alta. Siamo a Colleparco, lungo la strada che da Villa Mosca porta all'Università: le foto sono state scattate all'altezza dell'incrocio che consente di riscendere verso il quartiere di Colleparco, direzione bar, farmacia, pizzeria e campetti nuovissimi.

La situazione è questa.

Erba talmente alta e fitta da coprire in alcuni casi totalmente la visuale a chi si immette sulla strada per l'ateneo. Una foresta sull'incrocio, in barba all'obbligo-diritto di visibilità e sicurezza. Ora, che la foresta costeggi la strada con tanto di invasione al punto che le macchine, su alcuni tratti, devono prima rallentare e poi buttarsi leggermente sulla sinistra per visualizzare bene la corsia è un dato di fatto e siamo pronti anche a sopportarlo (per poco altro tempo, però).

Ma che addirittura la foresta governi sovrana su un incrocio, è inaccettabile. Troppo alto il rischio di non avere la visuale libera. Troppo alto il rischio di non veder sbucare o arrivare un'autovettura.Le strade non sono succursali di zoo e aree faunistiche. Oppure Teramo è entrata a far parte del Parco Nazionale e non ce lo hanno ancora annunciato?