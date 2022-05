SI E' SPENTO GIROLAMO GALLUCCIO, ARCHITETTO, PITTORE, POETA, EX JUDOKA





“Architetto, pittore di paesaggi, mare, trabocchi, spiagge notturne, e nature morte emozionali. Scrivo poesie che parlano di sentimenti condivisii. Mi piace la "libertà", per me e tutti gli altrii. Sincerità e lealtà sempre”. SI presentava così, Girolamo Galluccio, conosciutissimo in città. scomparso oggi all’età di 80 anni. Ex dipendente Enel, laureato in architettura, era rimasto attivo anche durante il pensionamento. Ex judoka, scriveva poesie ed era un apprezzato pittore. Uomo di fede, molto attento alla famiglia e agli amici, si era trasferito 9 anni fa da Teramo a Tortoreto.

Lascia la moglie, Mery e due figlie, Francesca e Stefania, che lavorano nel Veneto