MATURITA' / ECCO TUTTI I PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL'ESAME 2022





Sono stati pubblicati gli elenchi dei presidenti di commissione della maturità 2022. Sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, adesso è possibile visualizzare i nominativi dei presidenti (unici membri esterni) che compongono la commissione per l’esame di Stato 2022. Gli uffici scolastici regionali che non avevano disponibilità di presidenti sufficiente a coprire tutte le commissioni di maturità 2022, avevano pubblicato qualche giorno fa le domande di messa a disposizione rivolte ai dirigenti scolastici che volessero rendersi disponibili per gli esami di Stato. Secondo OrizzonteScuola le istanze sono state riaperte dagli uffici scolastici in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche e Veneto, e questo aveva fatto temere in un ritardo nella nomina dei presidenti e in uno slittamento quindi della comunicazione. Invece, è stato tutto risolto e ora sono on line....

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I PRESIDENTI NOMINATI IN ABRUZZO