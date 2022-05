TAMPONA AUTOCISTERNA E RESTA SCHIACCIATO CONTRO IL GUARD RAIL

Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta, sulla SS150 nei pressi del bivio per località Perdono, nel comune di Teramo a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un autoarticolato e un furgone. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Teramo e della Polizia Stradale di Pineto, il furgone, condotto da 66enne barese, ha tamponato il mezzo pesante che percorreva la statale in direzione mare ed è rimasto schiacciato tra il camion e il guardrail. I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autogrù per sollevare il furgone e spostare il rimorchio dell'autoarticolato che ha ripreso la marcia dirigendosi in una vicina officina, mentre il furgone è stato recuperato da un carroattrezzi. A causa dei traumi riportati, il conducente del furgone è stato trasportato presso l'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118. Il tratto della SS150 interessata dall'incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni di intervento.