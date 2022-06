ELETTA LA NUOVA MISS MONDO ABRUZZO: JULIA FUSCHI 18 ANNI DI MONTESILVANO SI AGGIUDICA FASCIA E CORONA

L’Aquila, ha ospitato la Finale Regionale di Miss Mondo Italia all’interno dell’Auditorium del Parco domenica 29 maggio l’Amministrazione Comunale dell’Aquila ed in primis il Sindaco Pierluigi Biondi ha voluto e patrocinato l’evento per eleggere le miss che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale con la proclamazione della vincitrice di Miss Mondo Abruzzo 2022.

L’Associazione Fourevent mandataria regionale del concorso, rappresentata da Camillo Del Romano e Laika D’Agostino hanno curato la regia, coreografie e tutta l’organizzazione dell’evento e le 20 miss in gara oltre alle tradizionali uscite del concorso in costume ed abiti eleganti sono state protagoniste di momenti moda con le collezioni di: Di Nardo Concept Store, Rey & V, Gioielli Moretti e CYAO LifeStile

Ospite d’eccezione e madrina della finale è stata Claudia Motta vincitrice in carica di Miss Mondo Italia, volto dei programmi: “TikiTaka” e “Donnaventura”. La stessa Claudia ha presieduto la giuria composta da Giancarlo Della Pelle ed Elisabetta De Blasis in rappresentanza del Comune dell’Aquila, il maestro Simone Pergola, gli imprenditori: Nicoletta Finoli, Patrizia Di Pentina, Gianfranco Ulisse, Dino D’Alanno, Davide Moretti, Alessandra Di Nardo, dal fotografo Fazio Gardini e ancora Carmen Tavani, Enzo Massimini, Bruno Bartelloni e Valerio Memmo.

Gli stessi giurati hanno avuto un arduo compito nello scegliere prima le 8 semifinaliste che andranno a rappresentare l’Abruzzo alla Finale di Gallipoli(Le) dal 1 al 18 giugno ed in una seconda votazione gli stessi giurati hanno designato la vincitrice assoluta, il compito non è stato facile e come avviene in molte competizione sportive la vittoria è arrivata al fotofinish, fascia e coroncina di Miss Mondo Abruzzo 2022 è stata aggiudicata da Julia Fuschi 18 anni di Montesilvano(Pe), studentessa e fotomodella, mora di origine italo-brasiliana, che ha avuto la meglio per un soffio su Federica Memmo 18 di Lanciano(Ch), studentessa e modella. Per Julia e Federica un destino che le ha viste più volte protagoniste sul podio a contendersi le vittorie e dopo Lanciano (Ch) e la prima finale di Crecchio (Ch) si è ripetuto a L’Aquila.

Le altre Semifinaliste nazionali sono: Cristina Yaremchuk 17 anni di Ortona(Ch), Elisa Scaricaciottoli 18 di Ortona(Ch), Giulia Cataldo 18 anni di Miglianico(Ch), Valentina Morelli 19 anni di Colli a Volturno(Is), Maria Crescenzi, 22 anni di Pescara, Erika Bromo 21 anni dell’Aquila, sono state assegnate altre fasce nel corso della serata e la Miss Mondo L’Aquila vinta da Claudia Vaccarelli 22 anni dell’Aquila, Miss Fourevent vinta da Ylenia Ciccocioppo 20 anni di Lanciano(Ch), la Miss del Web vinta da Alissa Polizzi 21 anni di Macerata e seconda Miss del Web vinta da Sophia Marinelli e Fascia Mascotte vinta da Cecilia Anzellotti.

Le altre miss in gara sono state: Alessia Cellucci, Marisa Del Romano, Maria Teresa Gambacorta, Greta Gambacorta, Rita Orlandi, Federica Falà e Federica Del Conte.

Ospiti della serata sono stati i cantanti Daniel Mincone e Nancy Fazzini, che hanno presentati alcuni brani personali inediti e l’esibizione della scuola “Art Nouveau Centro Danza” di Ornella Cerroni.

La conduzione affidata ad Alessia Spezza, le acconciature curate da Too Much Hair dell’Aquila, il trucco curato da Giulia Achille e Cristina Cesare, le foto curate dalla fotografa ufficiale Ninoska Valenza, back-stage curato da Martina Menna e la grafica curata da Francesco Rosato.