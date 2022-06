NASCE UN COMITATO PER INCENTIVARE L'USO DELLA BICI MA "MANCANO ASFALTI ADEGUATI E CORSIE CICLABILI RELIZZATI SOLO IN PARTE"

Contro le precarie condizioni degli asfalti a Teramo ma anche contro la mancataa realizzazione in tutta la città delle corsie ciclabili sbandierate dall'amministrazione comunale, nasce in occasione della Giornata della Bicicletta indetta dall’ONU, il Comitato Spontaneo “Mobilità Ciclabile Teramo”.

Il Portavoce, Gheri Piantieri, che ha costituito il comitato e raccolta l'adesione massiccia di oltre 200 firme scende in campo, non solon per per promuovere l’uso della bicicletta nella nostra città ma per battersi contro l'indegna situazione delle strade di Teramo in una città che dice di pensare al green, che punta sull'elettrico e poi si perde per "strada".

Il comitato si presenterà nel corso di una conferenza stampa convocata per venerdi prossimo.