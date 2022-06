PORTA IN CARCERE TELEFONI CELLULARI E DROGA: ARRESTATO UN 60ENNE

La Polizia Penitenziaria di Teramo diretti dal dirigente Recchiuti Livio ha tratto in arresto un italiano di anni 60 F.R. che ha cercato di introdurre 4 telefoni cellulari grammi 104 di hascisc e grammi 20 di cocaina durante il colloquio con figlio detenuto.

Lo scambio non è sfuggito agli occhi del personale addetto ai colloqui che prontamente intervenuti hanno sequestrato il tutto e alle successive perquisizioni dell’auto e dell’abitazione dell’uomo sono stati sequestrati le scatole dei telefoni cellulari e un bilancino elettronico e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria Dr.ssa Medori della Procura di Teramo che ne disponeva l’arresto in carcere.

Le organizzazioni sindacali Sappe,Usppe e Cgil,le più rappresentative del Corpo si compiacciono con il personale per la brillante operazione che ha evitato che là droga e i telefoni cellulari entrassero nella disponibilità dei detenuti con grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza interna ed esterna al carcere.

Auspichiamo da parte del DAP il dovuto riconoscimento premiale al personale.