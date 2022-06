ENTRO FINE GIUGNO VIA LA ROTONDINA PROVVISORIA DI CIRCONVALLAZIONE RAGUSA. CAVALLARI PROMETTE: "SARANNO LAVORI VELOCISSIMI"

Entro fine giugno sparirà la rotondina provvisoria di Circonvallazione Ragusa, tra Ponte San Gabriele e Piazza Garibaldi e verrà completata definitivamente la rotonda di via Fonte Regina. Il tutto, grazie ai fondi recuperati e inseriti nella variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale di ieri pomeriggio. Lo conferma il vice sindaco e delegato ai lavori pubblici, Giovanni Cavallari, che annuncia che i lavori interesseranno anche la sistemazione del manto stradale e verranno concentrati in pochissimo tempo: "Cercheremo di abbinarli in una giornata prefestiva e festiva per non incidere sulla viabilità della zona, per non compromettere la quotidianità legata all'attività scolastica ancora in corso. Saranno lavori celeri..." Speriamo sia così.