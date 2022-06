VIDEO/ NASCE UNA PIAZZA SMART A VILLA MOSCA MA NEL 2026

Una piazza smart nascerà tra quattro anni a Villa Mosca. La notizia è stata resa nota stasera al Comitato di Quartiere dall'amministrazione comunale presente alla riunione nei locali della chiesa parrocchiale. A spiegare il progetto oltre all'ingegner Colangelo e ai tecnici del Comune, c'erano il sindaco e il vice sindaco. Si tratta di una piazza composta da parcheggi, giardini ed aree per la ricarica di auto e bici definita innovativa che sarà finanziata con 650 mila euro di fondi Pnrr. Anche il campetto verrà rimesso a nuovo ma con fondi comunali. Alla riunione sono intervenuti anche il consigliere comunale Maurizio Salvi e l'ingegner Domenico Baldassarre che aveva presentato un progetto anche lui, per una piazza mai presa in considerazione e di questo si è detto dispiaciuto.

