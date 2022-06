CHIUDE IL BAR DEL CARMINE, TRISTEZZA PER UN'ALTRA ATTIVITA' CHE SE NE VA

Per qualcuno che lo scrive sui social è finita un'era. Per altri una nuova opportunità di commercio per qualche nuovo imprenditore. Altro non si sa per ora. Da ieri ha chiuso i battenti il Caffè del Carmine, in piazza del Carmine appunto davanti alla caserma dei carabinieri e gli affezionati, si dichiarano dispiaciuti. Cosa nascerà al suo posto? Ci piacerebbe saperlo. Aspettiamo contatti per divulgare la notizia agli interessati della zona e a coloro (il Comune) che si vanta che in città c'è una bella ripresa commerciale.