VIDEO/ MAGNANELLA DEVE DIVENTARE PORTA DEL PARCO, PERCHE' IL COMUNE NON LO DELIBERA?

Magnanella, uno spettacolo senza precedenti. Un paesaggio mozzafiato che merita di essere porta del parco ricompreso nel comune di Teramo. Ma a quanto pare non ci sarebbe la volontà di fare tutto questo. I motivi? Non si conoscono. Il Comune non fornisce alcuna risposta in merito e ignora questa ipotesi inoltrata dal mondo dell'ambiente da tempo.

GUARDA IL VIDEO