MOTO SI SCHIANTA CONTRO UN' AUTO: GIOVANE TERAMANO E' IN PROGNOSI RISERVATA

Si è schiantato contro una macchina: un 28enne teramano D.L.M. che da ieri è in gravi condizioni all'ospedale di Teramo. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 in località Valle Canzano. Da una prima ricostruzione sembra che D.L.M., che era in sella a una moto di grossa cilindrata, sia finito contro una vettura. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: nell'urto il motociclista è stato sbalzato a terra ed è finito sull'asfalto. Trasferito all'ospedale di Teramo è stato ricoverato in prognosi riservata.