ADAMO / ASSESSO’, CHI LI HA PAGATI I GOONIES?



Mi associo.

E socializzo.

Mi dissocio.

E idealizzo.

Mi consocio.

E monetizzo.

Vabbè, non è granché.

Me ne rendo conto: come poeta non sono poi cosi bravo.

Peccato, però, mi sarebbe piaciuto raccontare questa storia in un modo un po’ poetico, favoleggiato magari.

Ma non sono un poeta, e poi questa non è storia che consente indefinitezze poetiche, ma certezze filosofiche, quasi matematiche.

Ecco, farò così.

Procedo per certezze.

Cominciamo dai … com’è che si chiamano? Postulati, mi pare…

Ecco, quelli.

POSTULATO NUMERO 1

“Idea web” è una srl, con sede a San Nicolò. E’ nata nel 2015, ed ora è in liquidazione, ovvero si avvia alla chiusura dell’attività. Ma non mi risulta sia ancora chiusa.

Soci di Idea Web, sono: Antonio Filipponi (attuale assessore al Comune di Teramo) e Gianluca De Sanctis.

POSTULATO NUMERO 2

“Goon Italia” è una srl, con sede a San Nicolò. E’ nata nel 2020 ed è in piena attività.

Soci di Goon sono: Fabio Di Matteo, Giovanni Di Carlo, Romolo Di Gregorio e Gianluca De Sanctis.

POSTULATO NUMERO 3

Gianluca De Sanctis è socio al 50% di Idea Web e al 24% di Goon.

POSTULATO NUMERO 4

Goon ha realizzato il sito di Ideateramo, ovvero di tutto il progetto IdeaTE, il “contenitore virtuale dove far confluire tutte quelle idee progettuali proposte da Enti, Associazioni ed Istituti presenti nella nostra città che poi, potranno essere trasformate in opere attraverso l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund e dalle altre possibilità di finanza agevolata”.

Dopo tutta ‘sta postulazione, adesso un paio di deduzioni.

DEDUZIONE NUMERO 1

Se Goon ha fatto il sito di Ideateramo, esisteranno tracce burocratiche di una gara, o di un affidamento diretto, di un incarico… insomma, qualche documento che testimoni l’iter della creazione di questo sito.

DEDUZIONE NUMERO 2

Se Goon ha fatto il sito di Ideateramo, esisteranno tracce burocratiche di un pagamento, di una determina, di una fattura, di un mandato… insomma, qualche documento che testimoni l’avvenuto pagamento della creazione del sito.

Eppure, non ho trovato nulla.

Sarà di certo un limite mio.

Ma non sono riuscito a trovare, tra gli atti del Comune, niente sulla nascita del sito.

Eppure, ci deve essere.

Nessuno lavora gratis.

Anzi: nessuno deve lavorare gratis

Aiutatemi, vi prego: fatemi capire come è andata. Perché altrimenti mi viene da pensare che, in virtù del “socio condiviso” con l’assessore, il Comune abbia ottenuto un sito… gratis.

Smentitemi, vi prego.

E’ un pensiero che non voglio fare.

Ditemi - carte alla mano - che quel sito è stato realizzato sulla base di una serie di atti protocollati e di un pagamento.

Assesso’, lo chiedo a lei, chi li ha pagati i goonies?

Conosce qualcuno al quale può chiedere?

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica