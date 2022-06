LA MAGGIORANZA: “APPROVATO IL PEF DELLA TARI… SIAMO ORGOGLIOSI”

Ieri pomeriggio il consiglio comunale ha approvato il Pef della Tari, il primo successivo alla trasformazione della Team in società in house. Un piano che nonostante il caro bollette ha un costo complessivo di 10.359.000, il più basso degli ultimi dieci anni, e che grazie alle risorse messe in campo dall’amministrazione prevede una diminuzione della tariffa per tutte le utenze e una riduzione ancora maggiore per le frazioni, le prime a sperimentare le ecoisole. Un Pef che ci riempie di orgoglio e che nasce da un’attività di programmazione e visione che in passato è mancata. Programmazione e visione che, grazie a un doppio binario di interventi, hanno portato questa amministrazione a concretizzare un percorso di risanamento, rilancio e valorizzazione della Teramo Ambiente, che oggi è totalmente pubblica, andando incontro alle esigenze dei cittadini. E così, mentre tutto il resto sta aumentando – dalle bollette del gas a quelle della luce, ai prezzi delle materie prime – riceveranno bollette Tari più leggere.

Questo Pef si inserisce dunque in quel percorso di riduzione dei costi da un lato, e di investimenti dall’altro, che stanno trasformando la Teramo Ambiente in una società multiservizi, pronta a mettersi a disposizione di tutta la provincia e non solo. In quest’ambito va proprio il recente accordo quadro con il Mote, con l’obiettivo di attuare nuove sinergie operative in ambiti e forme comuni per l’esercizio di attività ed interventi infrastrutturali e avviare processi condivisi di riorganizzazione aziendale delle due società.

Il faro di questa amministrazione è quello di rendere la Team una società sempre più moderna ed efficiente.

L’approvazione di questo Pef, con la riduzione delle tariffe a carico dell’utenza, è un segnale importante dell’attività messa in campo e che proseguiremo nella convinzione che grazie alle scelte responsabili e di prospettiva che sulla Teramo Ambiente sono state fatte , questa diventerà efficiente punto di riferimento per tutto il territorio e sempre al servizio della collettività. I Gruppi di maggioranza Comune di Teramo.