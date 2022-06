TRAGEDIA SFIORATA PER 20 EURO AL BORSACCHIO

Il 2 Giugno è stata una festa. Una pedalata a staffetta con centinaia di ciclisti da San Benedetto e Pescara verso Pineto,

La fortuna è stata dalla nostra. Poco dopo il passaggio della carovana per il tratto ciclabile della Riserva Borsacchio per l'ennesima volta una macchina è entrata nel tratto ciclabile, fermata da passanti e volontari ha rigirato correndo a tutta velocità con pericolo enorme per i numerosi passanti.