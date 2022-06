NUOVI SEQUESTRI NEI RISTORANTI ALL YOU CAN EAT ETNICI

Proseguono i controlli dei carabinieri del NAS di Pescara nel settore della ristorazione etnica.

A l’Aquila i militari per la tutela della salute hanno ispezionato un ristorante all you can eat trovandolo in precarie condizioni igienico sanitarie, oltre a detenere alimenti, fra i quali pesce crudo, privo di informazioni relative la tracciabilità. L’intero quantitativo di prodotto ittico, una ventina di chili che erano destinati a realizzare sushi, è stato vincolato e avviato a distruzione. All’operatore elevate sanzioni per circa tremila euro.

Negli ultimi giorni i NAS di Pescara hanno sequestrato oltre sette quintali di alimenti, prevalentemente ittici, presso ristoratori del capoluogo Adriatico e di Teramo. L’utilizzo di materie prime non tracciate, come il pesce crudo, il mancato rispetto della catena del freddo e la preparazione di alimenti in ambienti igienicamente non idonei può agevolare la proliferazione di batteri che possono rivelarsi pericolosi per la salute dei consumatori.