TUTTE LE SCUOLE OGGI AL CINEMA PER “LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE”

Tutti gli studenti di Teramo sono invitati oggi, venerdi 3 giugno alle ore 10,00 nella sala Ipogeo per la proiezione del film (riservato alle scuole ) “La mafia uccide solo d'estate” organizzata dalla Amministrazione comunale e dal Premio nazionale Paolo Borsellino per chiudere il “mese della legalità” che ha visto alternarsi a Teramo la bellissima e riuscitissima giornata del 23 maggio per il XXX anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio che ha ricevuto una serie infinita di complimenti e ringraziamenti soprattutto dal mondo della giustizia per il ricordo di Falcone e Borsellino e da parte delle Istituzioni cittadine per il coinvolgimento attivo dei giovani, con una serie di incontri con il Procuratore David Mancini, la Dirigente di Polizia Mariapia Marinelli, il sacercote Don Aniello Manganiello, le dirigenti scolastiche Manuela Divisi e Letizia Fatigati, ed oggi un film di successo scritto, diretto e interpretato da Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto) che, attraverso il racconto della vita del protagonista Arturo, ricostruisce, in toni spesso paradossali e ironici, la storia della sanguinosa attività criminale della mafia nella Palermo, dagli anni settanta fino alle stragi degli anni novanta

La proiezione sarà introdotta dai saluti del Sindaco Gianguido D’Alberto, della dirigente scolastica Letizia Fatigati, e di rappresentanti della “Casa della legalità” recentemente aperta a Teramo. Parteciperanno studenti dell’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” Teramo5, del Liceo classico, del Liceo Milli, del Liceo scientifico

Il film prende spunto dall'esperienza personale e civile di Pif (Premio Borsellino 2019) ed è stato vincitore di 9 David di Donatello, 6 nastri d’argenti, 6 Ciack d’oro. E’ uno dei film consigliato dal “progetto di educazione civica” concordato dal Miur con Rai scuola perché “ Con un’ironia che aiuta ad affrontare l’argomento mafia, in grado di bissare il successo de “La vita è bella” di Roberto Benigni, dove l’ironia fu usata per affrontare un altro tema complesso come l’olocausto, il film di Pif è l’ideale punto di partenza per un approfondimento del tema nelle scuole”.