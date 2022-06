BAINAIT / E' PAOLO BRIZZI L'OSPITE DEL NOTTURNO DI R+

Sarà Paolo Brizzi, imprenditore, rappresentante di Confindustria, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Brizzi parlerà del momento attuale dell’economia abruzzese, dei rapporti con l’Europa, delle possibilità offerte dalla ripartenza, ma anche dei rischi che una gestione improvvisata delle risorse potrebbe provocare. Non mancheranno, come è nello stile di Bainait, momenti di racconto più intimo e personale, come quelli dedicati alla famiglia, al padre recentemente scomparso, ai figli e alle aspettative per il futuro.

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 IN STREAMING SU WWW.RPIUNEWS.It