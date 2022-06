VIDEO / TERAMO PRETENDE SUBITO UNA CITTA' CICLABILE SENZA AUTO IN CENTRO...COME OGGI

Una Teramo sempre più a misura di chi va in bicicletta. Nasce un comitato spontaneo volontario per una città ciclabile grazie a Gheri Piantieri. Guerra immediata ai parcheggi in centro, anche oggi erano tante le auto che stazionavano a Piazza Martiri. Questa è una delle mission del neo nato comitato che ha visto l'adesione di 200 persone tutte appassionate della due ruote. Si torna a sollecitare una pista ciclabile Teramo-Giulianova sicura rimasta sempre inascoltata.

