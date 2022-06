IL COPE SI AGGIUDICA UN ALTRO PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Adripromtour è un progetto da € 590.000,00, finanziato dal Programma Interreg IVC Italia-Croazia, che vedrà coinvolti, oltre al Consorzio Punto Europa, altri 8 partners italiani e croati (Municipalità, province e contee) con l’obiettivo di cooperare congiuntamente sul tema della valorizzazione degli asset culturali e naturalistici ai fini della riconoscibilità dei territori, della creazione di brand turistici e dell’aumento del flusso turistico adriatico.

“Il Consorzio Punto Europa – dichiara il suo presidente Filippo Lucci – continua con impegno la sua attività di progettazione e ottenimento di fondi europei che portino un ritorno concreto al territorio in termini di ricadute benefiche, sociali e occupazionali. In qualità di partner responsabile delle attività di comunicazione e di sviluppo di strumenti di fruizione particolarmente innovativi, porteremo il nostro contributo nell’ottica del rilancio turistico del territorio teramano, attraverso azioni di promozione a carattere internazionale, di cooperazione e messa in rete con players turistici e organizzazioni del settore.”.

Fra le attività previste dal progetto: la realizzazione di itinerari e la virtualizzazione fruibile in Virtual reality dei beni storici, artistici, religiosi e naturalistici di Teramo; la promozione presso fiere internazionali e la concertazione di politiche di sviluppo del comparto turistico anche ai fini della capitalizzazione delle azioni di sistema.