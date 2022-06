GASPARA STAMPA / IL COMUNE DI TERAMO MULTA IL COMUNE DI TERAMO

Caro sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto e caro assessore Maurizio Verna,

non è la prima volta che accade, è vero.

Ma è risuccesso.

E allora vi chiedo: chi pagherà la multa che il Comune ha fatto al Comune?

La Polizia municipale, lo scorso 13 maggio alle 11.58, ha contravvenzionato questa Fiat Punto che ci risulta essere incardinata nell'Area 6 dell'ente, alias l'Ufficio tecnico guidato dal dirigente Remo Bernardi.

Questa multa chi la paga?

Il dirigente o chi effettivamente guidava l'auto e, per una non meglio specificata urgenza dettata da motivi di lavoro, ha pensato bene di lasciare in sosta l'auto in piazza Orsini, proprio dove nessuno dovrebbe lasciare un mezzo in sosta?

Prezzo pieno: 42 euro

Prezzo ridotto del 30% (se pagata entro i successivi 5 giorni): 29,40 euro

Chi sbaglia, paga.