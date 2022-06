CENTAURO CONTRO AUTO FINISCE FUORI STRADA: IN OSPEDALE LUI ED UN PEDONE

Se la caverà, per fortuna, con una botta sulla spalla il centauro, dirigente di azienda di Scerne di Pineto che verso le 20 di stasera è finito fuori strada dopo aver urtato un suv, sulla SS16, incrocio con via Silla. Dai primi accertamenti ancora in corso da parte dei carabinieri, l'uomo a bordo di un R1250-BMW ha impattato con un Suv che stava svoltando su via. Nella carambola, la moto ha colpito con qualche pezzo della moto finita sulla strada un passante, finito anche lui in ospedale e senza gravi conseguenze. Indagini sono in corso da parte dei militari di Roseto. Sul posto i sanitari del 118.