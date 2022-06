PRATI DI TIVO / FINORI A SORPRESA RITIRA IL RICORSO AL TAR, I PERSIA POSSONO FIRMARE, A LUGLIO RIPARTE LA CABINOVIA?

Finori rinuncia al ricorso al Tar, che aveva portato al blocco di tutto l'iter (LEGGI QUI). SI sblocca quindi tutta la questione e si potrà procedere alla firma con i fratelli Persia. Lo annuncia, in anteprima, Antonio RIccioni nelll'odierna rubrica Infoprati di R+ (GUARDALA QUI) riferendo si aver parlato proprio con Finori. Come si ricorderà, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva sospeso tutto, fino alla discussione di merito prevista per l’8 giugno, mentre la Gran Sasso Teramano stava lavorando alla definizione degli ultimi atti, propedeutici all’assegnazione definitiva aI Fratelli Persia. Era dunque slittato il deposito della polizza fieiussoria e la sottoscrizione del rogito. Adesso, vistala decisione di Finori, tutto si sblocca e, come annuncia RIccioni: «Ai primi di luglio potrà ripartire la cabinovia»