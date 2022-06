CADE MENTRE CERCA I FUNGHI, SOCCORSO CON L'ELICOTTERO

Stava cercando funghi, tra i boschi del Ceppo, quando all'improvviso mettendo un piede in fallo, è scivolato in una scarpata riportando un trauma contusivo alla gamba, non grave, ma sufficiente a impedirgli di proseguire nel cammino. Per questo l'uomo ha chiamato i soccorsi con il telefonino e visto il luogo impervio è dovuto intervenire l'elicottero del 118 coadiuvato dall'intervento a terra dei Vigili del Fuoco.