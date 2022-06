INVESTE DUE PECORE ALLA CONA, UNA È MORTA

Ha investito due pecore, una è morta e l’altra è seriamente ferita. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente dell’auto che sulle strade della Cona, alle porte di Teramo, ha trovato i due animali, che si erano allontanati dal gregge. L’impatto è stato inevitabile. Una delle pecore è morta sul colpo, l’altra come detto è ferita. Sul posto, il vigile ecologico Vincenzo Calvarese e la polizia stradale per i rilievi del caso.