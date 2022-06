VIDEO-FOTO/ TORNA A SUONARE IL CAMPANILE DEL DUOMO ED E' FESTA PER TUTTI I TERAMANI

E' tornato a risuonare dopo anni sul centro di Teramo il campanile del Duomo. Si tratta della campana più grande del quattrocentesco campanile disegnato da Antonio da Lodi sul finire del XV secolo, rimasta ferma per colpa delle lesioni causate dai terremoti alle quali si è aggiunta la carenza di manutenzione. Per mettere in sicurezza il Duomo sono arrivati due milioni e 627mila euro. Il consolidamento del campanile, realizzato con la tecnica innovativa della perforazione verticale, sono dunque conclusi. Iei sera è stato organizzato un bell'evento religioso per la Veglia di Pentecoste con relativa celebrazione eucaristica e laico al quale ha preso parte l'intera comunità.

ASCOLTA I RINTOCCHI QUI