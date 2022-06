FOTO/ LA MALTA AL POSTO DEL CEMENTO NEL RESTAURO DEL CAMPANILE

A spiegare la qualità del restauro operato per consolidare le murature della imponente torre campanaria del Duomo, a fianco di Gavioli Restauri SRL, impresa specializzata con alle spalle decenni di esperienza nel restauro di beni monumentali ci pensa la ditta Premier.

" La Cattedrale di Santa Maria assunta è un incredibile edificio che unisce in sè differenti stili architettonici, frutto di un’evoluzione continua partita dalla metà del XII secolo fino ai giorni nostri. Le impostazioni più evidenti restano comunque quella romanica dell’impianto principale e le successive aggiunte gotiche, come il maestoso portale. Anche il campanile è il prodotto di una serie di successive edificazioni.

Per il consolidamento delle murature, con lo scopo di massimizzare la compatibilità con le strutture storiche, si è optato per la malta fluida da iniezione, soluzione strutturale in classe M10, esente da cemento e costituita da aggregati marmorei finissimi, Calce Idraulica Naturale e Bio-pozzolana.