I LETTORI CI SCRIVONO / “QUESTO È IL MIO QUARTIERE DIMENTICATO”

Buongiorno certastampa, il mio quartiere potrebbe essere il polmone verde di Teramo, invece viene umiliato e reso indecente dal Comunque, che ci ha completamente dimenticato... Così anche ieri ho fatto la mia passeggiatina per alcune vie di colleatterrato basso, ed ho scattato alte foto, che mi fa piacere invitarvi , con la speranza che vengano pubblicate, purtroppo quelle che ho postato giorni fa sul mio profilo non hanno avuto alcuna risonanza mediatica... Volevo ricordare all'amministrazione e al nostro sindaco, che qui molte famiglie sono state costrette, dal terremoto, ad andare via, ma non si è spopolato del tutto, ci sono tantissime famiglie che ci vivono ancora, forse è il caso che chi di dovere faccia un sopralluogo approfondito, prenda i dovuti provvedimenti e li attui?

Grazie

Maria Toccaceli