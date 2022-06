VOLA NEL VUOTO DURANTE L’ARRAMPICATA SUL GRAN SASSO, DONNA SOCCORSA CON L’ELICOTTERO

Stava arrampicando in montagna, ai Prati di Tivo, lungo la via denominata “Peter Pan”, zona Corno Piccolo quando, all’improvviso, è volata nel vuoto, cadendo per oltre 15 metri e riportando un serio trauma cranico. Protagonista dell’incidente, una donna di Avezzano, che è poi stata soccorsa dall’elicottero del 118 e portata all’ospedale di Teramo, dove i medici l’hanno sottoposta a tutti gli accertamenti è ricoverata.