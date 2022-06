ADDIO AL SIGNOR SAILA, È MORTO PIETRO BARABASCHI

Forse, ai più, il suo nome non dirà moltissimo. Ma Pietro Barabaschi, che si è spento ad 88 anni, era uno degli industriali più famosi d’Italia. E basta citare la sua “marca” aziendale, la Saila, per capirlo. Un’azienda che insieme a due fratelli aveva ereditato dal padre, Angelo, che l’aveva fondata tra le due guerre. Dei tre fratelli, che avevano costruito un impero intorno alla famosissima mentina, Pietro era l’unico rimasto in vita. Saila sta per “Società Anonima Italiana Liquirizia Abruzzese”, ed era diventata un’azienda internazionale, con fatturati di tutto rispetto e con una leadership riconosciuta, quella di Pietro appunto, che era poi divenuta punto di riferimento per quasi un decennio di Confindustria, prima nel Teramano e poi a livello abruzzese. Con la globalizzazione dei mercati, la Saila è entrata a far parte del gruppo Sperlari, ma non ha lasciato l’Abruzzo, visto che la produzione è ancora nello storico stabilimento di Silvi.

Diversi i post sui social a cominciare dalla croce rossa, comitato di Roseto: "Ciao Pietro Barabaschi.. ciao uomo buono..Con te se ne va un pezzo di storia Silvarola! Noi ti saremo sempre grati , tu donasti un' ambulanza a Silvi..Il tuo grande cuore permise ai volontari di avere un mezzo per soccorrere chi aveva bisogno! Il tuo gesto resta nella memoria di chi lo ha vissuto e dei posteri… ora guardaci da lassù!".

Gli fa eco Nicola Di Giovannantonio di Confindustria Teramo: "Una tristissima notizia che mi ha addolorato non poco. Questa notte è venuto a mancare il Signor Pietro Barabaschi un grande dell'imprenditoria provinciale. È stato Presidente di Confindustria Teramo e di Confindustria Abruzzo, lo ricordo con grande commozione. Uomo di grande valore e intelligenza. Carissimo GRANDE PRESIDENTE il Tuo esempio, la Tua competenza,la Tua coerenza e la Tua determinazione non lo dimenticherò anzi non lo dimenticheremo mai".

Un cittadino silvarolo scrive: "È volato in cielo il più grande imprenditore della storia di SILVI PIETRO BARABASCHI. Colui che ha portato Silvi in tutto il mondo dal 1937 se non erro. Il grande uomo che ha contribuito al lavoro del paese assumendo nello stabile migliaia di persone che ad oggi ancora sono li".