I LETTORI CI SCRIVONO / “IO, INVALIDA…ALLA FERMATA IN ATTESA DI UN BUS…SENZA PEDANA. E POI PARLANO DI BARRIERE!”

Cara certastampa,

…ieri pomeriggio, intorno alle ore 14.50 vado alla stazione per prendere il pulman per andare a San Nicolò che avevo una visita importante, ma alle 15.10 passa il pulman per Giulianova ed era il pulman con le scale. Io essendo invalida non riuscivo a prenderlo il pulman, chiedo all'autista e mi dice che dovevo chiamare per avere accesso con pedana. Ma é possibile che nel 2022 ancora noi invalidi, con problemi di deambulazione, dobbiamo subire tutto questo?

Oppure in questa città gli invalidi non sono ammessi a viaggiare?

Comunque sono stata costretta disdire il mio appuntamento importante.

Dicono che vogliono togliere le barriere architettoniche e poi non fanno nulla.

Lettera firmata