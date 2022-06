CADE DAL TETTO, E' RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA AL MAZZINI

Un uomo di Roma è caduto poco prima delle 19 dal tetto dell'abitazione dove si trovava per fare alcuni lavori facendo un volo di diversi metri. A quanto pare, aveva da poco acquistato l'abitazione per le vacanze. Anche per questo soccorso si è levato l'elicottero del 118 che ha portato l'uomo all'ospedale Mazzini di Teramo in codice 3. L'episodio è avvenuto a Macchiatornella di Cortino. In corso le indagini per capire la dinamica dei fatti.