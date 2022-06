FESTA DEI CARABINIERI 2 / ECCO TUTTI I MILITARI CHE HANNO RICEVUTO GLI ENCOMI







Nel corso della Festa dei Carabinieri, sono state consegnate le ricompense ad alcuni militari che si sono particolarmente distinti in servizio:

- Encomio semplice del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, conferito all’Appuntato Anido Giorgio CHIONCHIO, ora addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova, allora addetto alla Stazione di Amatrice, con la seguente motivazione: “ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA, LIBERO DAL SERVIZIO, EVIDENZIANDO ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE E NON COMUNE GENEROSITÀ, NON ESITAVA A RAGGIUNGERE I LUOGHI COLPITI DA VIOLENTA SCOSSA TELLURICA, FORNENDO DETERMINANTE CONTRIBUTO ALLE OPERAZIONI DI SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE. IN PARTICOLARE CONCORREVA AD ESTRARRE VIVI TRE GIOVANI FRATELLI DALLE MACERIE DELLA LORO ABITAZIONE, NONCHÉ AD INDIVIDUARE E RECUPERARE I CORPI DI NUMEROSE VITTIME. IL SUO COMPORTAMENTO RISCUOTEVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO DELLE AUTORITÀ, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE. Amatrice (RI), 24 agosto 2016”;

- Encomio semplice del Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, conferito al Tenente Colonnello Luigi VAGLIO, Comandante della Compagnia Carabinieri di Teramo, allora Maggiore, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Potenza, con la seguente motivazione: “COMANDANTE DI NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO, EVIDENZIANDO PROFESSIONALITÀ E PREGEVOLE ACUME INVESTIGATIVO, DIRIGEVA E COORDINAVA PERSONALMENTE COMPLESSA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE, A SEGUITO DI UN COPIOSO RECAPITO DI IDROCARBURI NEL DEPURATORE DELL’AREA INDUSTRIALE DI VIGGIANO (PZ), CONSENTIVA DI INDIVIDUARE UNA PERDITA DI GREGGIO NELLE FALDE SOTTERRANEE, CON CONTESTUALE COMPRESSIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI DI CIRCA 26MILA MQ DI SUOLO E SOTTOSUOLO, PROVENIENTE DALL’IMPIANTO PETROLIFERO C.O.V.A. (CENTRO OLIO VAL D’ANGRI) DI ENI IN VIGGIANO. L’INDAGINE, CONCLUSASI CON L’ARRESTO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, L’EMISSIONE DI 4 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DAI PUBBLICI UFFICI ED IL DEFERIMENTO DI 13 PERSONE PER I REATI DI DISASTRO ED INQUINAMENTO AMBIENTALE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RISCUOTEVA L’UNANIME PLAUSO DELLE AUTORITÀ E DELL’OPINIONE PUBBLICA, CONFERENDO COSÌ MAGGIOR PRESTIGIO AL REPARTO ED ALL’ISTITUZIONE. Viggiano (PZ), febbraio 2017 - maggio 2019”;



- Encomio Semplice collettivo concesso dal Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" alla Stazione di Notaresco, composta da Mar. Ord. Mario DI FILIPPANTONIO, Mar. Ord. FIDELIBUS Alfredo, Brig. CASALUCE Gianfranco , Appuntati DI NICOLANTONIO Maurizio, D’ANGELO Fabio e DI MARCO Dimitri, con la seguente motivazione: “STAZIONE DISTACCATA, DANDO PROVA DI CORALE ABNEGAZIONE, STRAORDINARIA COESIONE D’INTENTI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, CONDUCEVA COMPLESSE E PROLUNGATE INDAGINI CHE CONSENTIVANO DI DISARTICOLARE UN GRUPPO DI PREGIUDICATI DEDITI ALLO SPACCIO DI INGENTI QUANTITATIVI DI EROINA, COCAINA, HASHISH E MARIJUANA. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’A.G. DI QUATTORDICI PERSONE RITENUTE RESPONSABILI, A VARIO TITOLO E IN CONCORSO TRA LORO, DEL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHE’ CON L’ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE A CARICO DI SETTE DI LORO A CUI CONSEGUIVA IL SEQUESTRO DI 3,6 KG. DI SOSTANZA STUPEFACENTE. L’ATTIVITA’ RISCUOTEVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO DELLE AUTORITA’, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE. Provincia di Teramo, febbraio 2020 - marzo 2021”. La ricompensa è stata ritirata dal Vice Brigadiere Gianfranco CASALUCE;



- Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, conferito ai Luogotenenti C.S. Paolo GENTILE e Roberto BRUCOLI, e all’Appuntato Scelto Alessio D’AMICO, addetti all’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Giulianova, con la seguente motivazione: “ADDETTI AD ALIQUOTA OPERATIVA DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA, EVIDENZIANDO SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, ELEVATA PROFESSIONALITÀ E ALTO SENSO DEL DOVERE, CONDUCEVANO COMPLESSE E PROLUNGATE INDAGINI CHE CONSENTIVANO DI DISARTICOLARE UN GRUPPO DI PREGIUDICATI DI ETNIA ROM DEDITI ALLO SPACCIO DI EROINA E COCAINA. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’A.G. DI UNDICI PERSONE RITENUTE RESPONSABILI, A VARIO TITOLO E IN CONCORSO TRA LORO, DEL REATO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHÉ CON L’ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE A CARICO DI TRE DI LORO E CON IL SEQUESTRO DI QUASI 2 KG. DI DROGA, RISCUOTEVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO DELLE AUTORITÀ, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE. Giulianova (TE), agosto 2019 - agosto 2020”. Per il Luogotente C.S. BRUCOLI, venuto a mancare prematuramente, ha ritirato la ricompensa il figlio Carabiniere, Gabriele;



- Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, conferito al Luogotenente Vincenzo CANDELA e al Vice Brigadiere Antonio TULLII (addetti all’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Giulianova), al Carabiniere Scelto Carlo PIAZZOLLA e al Carabiniere Valeria PAPARELLA (addetti alla Stazione di Roseto degli Abruzzi), con la seguente motivazione: “ADDETTI AD ALIQUOTA OPERATIVA DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA/STAZIONE DISTACCATA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO E ALTO SENSO DEL DOVERE, CONDUCEVANO COMPLESSA E ARTICOLATA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA TESA A INDIVIDUARE I RESPONSABILI DI UN ATTENTATO ESPLOSIVO AI DANNI DI UN RISTORANTE, CHE AVEVA DESTATO PARTICOLARE ALLARME SOCIALE NELLA POPOLAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. L’INDAGINE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI TRE PERSONE TRA CUI L’ESECUTORE MATERIALE, NONCHÉ CON IL DEFERIMENTO DI UN QUARTO SOGGETTO, TUTTI RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, IN CONCORSO TRA LORO, DI TENTATA ESTORSIONE AGGRAVATA DAL METODO MAFIOSO, FABBRICAZIONE E DETENZIONE ILLEGALE DI ESPLOSIVI E TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO. L’OPERAZIONE RISCUOTEVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO DELLE AUTORITÀ, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE. Province di Teramo e Napoli, febbraio - maggio 2020”;



- Encomio semplice del Comandante Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, conferito al Maresciallo Capo Claudio CORSETTI e al Brigadiere Domenico PIPOLI, addetti al Nucleo Investigativo di Teramo, con la seguente motivazione: “ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITÀ, NON COMUNE ACUME INVESTIGATIVO E ALTO SENSO DEL DOVERE, CONDUCEVA COMPLESSA ATTIVITÀ DI INDAGINE IN ESITO ALLA QUALE VENIVA DISARTICOLATO UN GRUPPO CRIMINALE COMPOSTA DA PREGIUDICATI FOGGIANI, CHE AVEVANO PERPETRATO SU COMMISSIONE I FURTI DI 49 AUTOVETTURE, DEL VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 600.000,00 EURO, NELLE REGIONI ABRUZZO, MARCHE E PUGLIA. L’INDAGINE, CHE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’A.G. DI SEDICI PERSONE RITENUTE RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, FURTO E RICETTAZIONE NONCHÉ CON L’ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE A CARICO DI SETTE DI LORO, PER I QUALI VENIVA RISCONTRATO IL VINCOLO ASSOCIATIVO, RISCUOTEVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO DELLE AUTORITÀ, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE. Province di Teramo, Ancona, Barletta, Andria e Trani, ottobre 2018 - gennaio 2020”;



- Encomio semplice del Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, conferito al Luogotenente C.S. Ruolo Forestale, ora in congedo, Giovanni QUARANTA, già Comandante della Stazione Parco di Cortino, con la seguente motivazione: “COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI PARCO DI CORTINO, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’ E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, NONCHE’ SPIRITO DI INIZIATIVA E NON COMUNE DETERMINAZIONE, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA OPERAZIONE ANTIBRACCONAGGIO CHE PORTAVA ALL’ARRESTO DI DUE PERSONE PER DETENZIONE E OCCULTAMENTO DI ARMI CON MATRICOLA ABRASA E RELATIVO MUNIZIONAMENTO, NONCHE’ AL SEQUESTRO DELLE STESSE, DEGLI ANIMALI ABUSIVAMENTE CATTURATI, APPARTENENTI ANCHE A SPECIE PROTETTE, E AI MEZZI DI CATTURA ILLECITI. Teramo, luglio 2017 - agosto 2017”.



Sempre in tema di ricompense, è particolarmente degno di nota il fatto che oggi è stato consegnato a Napoli e Roma, a due Ispettori della Legione “Abruzzo e Molise”, il premio annuale per i Comandanti di Stazione che si sono particolarmente distinti per la meritoria attività svolta nel servizio d’istituto. Uno di loro è il Luogotenente Carica Speciale Francesco FARINARO, Comandante della Stazione di Martinsicuro, che avendo sempre operato brillantemente in un territorio particolarmente difficile, quest’anno potrà essere considerato anche ufficialmente un esempio per tutti coloro che rivestono la carica tanto delicata, quanto pregna di responsabilità, di Comandante di Stazione.