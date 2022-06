BAGNI IMPOSSIBILI ALLA BAMBINOPOLI, PER I NONNI UN INGIUSTIFICABILE CALVARIO



Bagni impossibili ad Alba Adriatica. No, il mare non c’entra niente, perché quelli impossibili non sono i bagni di mare, tra onde e canotti, bagnini e pattini, ma altri bagni. Di quelli che non richiedono chiassose compagnie, anzi: preferiscono un più intimo silenzio. Parliamo del bagni intesi quali servizi igienici, e in particolare di quelli della Bambinopoli di Alba, che - secondo una segnalazione arrivata a certastampa - sarebbero quasi sempre chiusi, tranne che in occasione di manifestazione. “La bambinopoli, lo dice la parola stessa, è sempre molto frequentata dai bambini e capita spesso che siano o nonni ad accompagnarli - racconta un frequentatore - il problema è che quei bagni chiusi, per un anziano, sono una vera iattura”.

Gli anziani, si sa, hanno spesso più bisogno di poter accedere ai servizi igienici, ma alla bambinopoli questo non è possibile.