NASCE IL GRUPPO CONSILIARE “TOSSICIA IN AZIONE”

Nasce ufficialmente il nuovo gruppo consiliare e comunale di “Tossicia in Azione”. L’ufficializzazione è arrivata lo scorso 26 maggio nel corso del Consiglio Comunale del borgo montano dove i consiglieri comunali Fabio Galizia (nella foto) e Giovanni De Amicis hanno annunciato la scelta di creare il nuovo gruppo. Galizia, inoltre, è stato indicato come capogruppo della squadra.

“Durante lo stesso Consiglio – afferma il Capogruppo Galizia – abbiamo votato favorevolmente quasi tutti i punti presentati dall’amministrazione comunale ma ci siamo astenuti sull’atto riguardante l’adesione al Mote. Questo perché, come gruppo indipendente, ci riteniamo liberi di votare le singole proposte che di volta in volta saranno portate in Assise Civica onell’esclusivo interesse della comunità di Tossicia. Atteggiamento che manterremo anche in futuro. Quello compiuto – rimarca Galizia – è solo il primo passo di un percorso politico che ci porterà a radicarci nel territorio. Siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare la nostra proposta e che sono pronti a scendere in campo al nostro fianco per creare un gruppo coeso, motivato e che pensi al futuro di Tossicia”.

Con la nascita del gruppo consiliare di “Tossicia in Azione”, che garantisce solo un appoggio esterno al primo cittadino, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuela Rispoli vede assottigliarsi di nuovo (dopo le dimissioni di un consigliere alle quali non è seguita alcuna surroga) i numeri in Consiglio Comunale. In vista del voto amministrativo del 2024, quindi, il peso di “Tossicia in Azione” si dimostra già determinante per gli equilibri politici del borgo teramano.