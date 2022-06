TERAMO CALCIO / ASSEMBLEA SOSPESA E RINVIATA… PER VALUTARE OGNI POSSIBILE SOLUZIONE (ANCHE L’INGRESSO DI NUOVI SOCI)

Sospesa e rinviata l'assemblea della Teramo calcio. "... i presenti hanno disquisito su tutti i temi all’ordine del giorno - spiega una nota della società - l’assemblea è stata sospesa per approfondimenti sulla situazione societaria e verrà ripresa in continuazione nei prossimi giorni, in data da definire, anche con il fine precipuo di valutare eventuali manifestazioni d’interesse per il club che dovessero pervenire". Quindi non un nulla di fatto, ma una decisione sospesa, per valutare l'ogni possibile soluzione.