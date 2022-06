È MORTO MARIO BUCCIARELLI, FU ELEGANTE PRESIDENTE DELL’EPT

È stato per anni presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo, negli anni nei quali Giammaria Sgattoni di quell’Ente era motore propulsivo. Mario Bucciarelli è morto oggi. Originario di Campli, si distingueva per un garbo antico e modi signorili. Socialdemocratico, ebbe anche incarichi amministrativi nei quali sempre si distinse per eleganza e moderazione. Lascia la moglie, Anna, i figli Monica e Antonio con Giuseppe ed Enrica , la sorella Clara e il fratello Tito, oltre agli amatissimi nipoti Remigio, Giulia e Anna. I funerali domani alle 17 a Madonna delle Grazie, prima di tornare a Sant’Onofrio.