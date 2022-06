COME VIVE UN BAMBINO TERAMANO? PEGGIO CHE NEL RESTO D’ABRUZZO… SECONDO IL SOLE 24ORE



Come vive un bambino a Teramo? Peggio che in altre 80 province italiane. E peggio, soprattutto, che nelle altre province abruzzesi. Lo dice il Sole 24 ore, nell’indagine sulla qualità della vita dei bambini. Un’indagine che ha tenuto conto di tutta una serie di parametri e che valuta tutti indicatori di rilevanza provinciale. Quando si parla di bambini teramani, quindi ci si riferisce a tutti i minori della provincia, da Silvi a Martinsicuro, da Giulianova a Pietracamela. Fatta questa doverosa precisazione, la graduatoria generale, che vede Chieti in 30ma posizione, seguita da L'Aquila (33), mentre Pescara figura al 61mo posto. Più distante Teramo che è 81esima. Su 107 province. Aosta, Arezzo, Siena, Firenze e Udine sono le province che occupano le prime 5 posizioni in classifica nazionale. Tra i dati che incuriosiscono, quello che vede L'Aquila, in quarta posizione dietro Nuoro, Belluno e Isernia nella classifica dello Spazio abitativo concesso ai bambini fino a 10 anni di età nella propria abitazione e al numero dei familiari. Chieti è al 34mo posto, Teramo al 40esimo e Pescara al 70mo. L'Aquila è in terza posizione nella classifica nazionale del Verde attrezzato, Pescara è in 26ma posizione, Teramo 45ma e Chieti 52esima