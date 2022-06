PINETO / ITALIA VIVA INCONTRA L'ATER, MONTICELLI: «MOLTO SODDISFATTI, STUDIATO UN PROGETTO FUTURO»





Da tempo a Pineto viviamo il problema della prima casa per i giovani o per le tante persone che vorrebbero stabilirsi qui ma non ne hanno possibilità a causa della difficoltà di reperire alloggi abitativi per le famiglie.

A tal proposito ieri una delegazione di Italia Viva, nella persona del coordinatore nazionale Luciano Monticelli e del consigliere comunale Marco Giampietro, ha incontrato a Teramo la Presidente dell’Ater, Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale, Dott. ssa Maria Ceci, per parlare di queste problematiche.

L'Ater svolge un ruolo fondamentale per il benessere abitativo dei cittadini.

Siamo rimasti molto soddisfatti come parte politica e istituzionale per le tematiche trattate e, abbiamo messo in campo un percorso da sviluppare nel prossimo futuro.

Un percorso di sviluppo che porti a conoscere le esigenze dei nostri cittadini che hanno bisogno di casa.

In un dossier circa la questione demografica di Pineto di alcune settimane fa, ci siamo accorti che probabilmente esiste una questione abitativa a Pineto.

Studieremo un modello di indagine conoscitiva per capire meglio le esigenze delle famiglie pinetesi che hanno il desiderio di costruirsi un futuro più confortevole.

Il desiderio di avere una casa.

Italia Viva Pineto