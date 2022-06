STOP AL CALDO AFOSO, ARRIVANO TEMPORALI E CALO DELLE TEMPERATURE

L'anticiclone africano Scipione si

ritira verso Sud dopo quasi una settimana e lascia il posto a

correnti fresche da Nord, che porteranno temporali e calo delle

temperature. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it,

le anomale temperature di questi giorni (sabato 40,4°C ad

Alghero, domenica 39°C a Pescara, solo per fare due esempi) con

valori record per l'inizio di giugno, sono destinate ad

abbassarsi anche di 10 gradi. Saranno possibili acquazzoni e

temporali con grandine fino a sabato 11 giugno: avremo un calo

delle temperature anche di 10 gradi sul versante adriatico,

passando dagli anomali 35° agli anomali 25°, da sopra la media a

sotto la media. È poi prevista un'intensificazione del vento da

giovedì a sabato, in particolare sulla fascia adriatica: tornerà

il Grecale, il vento fresco da Nordest in discesa dai Balcani.

Da metà settimana previsto mare mosso sul versante adriatico e

calo delle temperature. Il bacino adriatico diventerà poi molto

mosso dall'Abruzzo in giù con onde fino a 2-3 metri e qualche

modesta mareggiata.

Nel dettaglio

Martedì 7. Al nord: molto instabile su Lombardia e Nordest con

temporali forti ma sparsi. Al centro: in prevalenza soleggiato.

Al sud: sole prevalente, un po' meno caldo.

Mercoledì 8. Al nord: peggiora in serata dal Nordovest verso il

Nordest. Al centro: più instabile su Abruzzo e Molise. Al sud:

qualche temporale su Gargano e Tavoliere.

Giovedì 9. Al nord: instabile al Nordest. Al centro: rovesci e

temporali su Adriatiche, Umbria, Toscana e Lazio interni. Al

sud: maltempo con acquazzoni e vento forte da Nord-Est.

Tendenza. Fino a venerdì temporali al Centro-Sud, soprattutto

sui versanti adriatici con venti freschi dai Balcani; dal

weekend nuova espansione dell'anticiclone e ritorno graduale del

caldo africano.