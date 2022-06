COPE/ AL VIA IL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE CON ANCI GIOVANI ABRUZZO

Rilevata la crescente richiesta da parte degli enti di formare figure in grado di intercettare le innumerevoli opportunità di finanziamento offerte dai fondi europei diretti e indiretti e dalle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e facendo seguito agli incontri realizzati nello scorso mese di dicembre aventi ad oggetto la nuova programmazione europea 2021-2027, ANCI Giovani Abruzzo e Consorzio Punto Europa - Europe Direct Abruzzo, hanno organizzato un Corso di Europrogettazione dedicato agli Amministratori locali, ai dipendenti pubblici e ai professionisti interessati, in collaborazione con ANCI Abruzzo, Università degli Studi di Teramo, Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Teramo, Civica srl e Associazione Itaca.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 10 giugno ore 10.00 presso l’Università di Teramo.

“Anci Giovani Abruzzo ha ritenuto utile organizzare questa attività di formazione per i giovani amministratori per intercettare con più efficacia le opportunità che saranno offerte dalla nuova programmazione europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, dichiara il Sindaco Vincenzo D’Ercole, Presidente di Anci Giovani Abruzzo.

“Fondamentale e strategica la formazione per tutti i soggetti che collaborano con la PA ma anche per tutti i professionisti che hanno voglia ed interesse ad accrescere le proprie competenze in ambito di progettazione europea e non solo. Il Cope insieme ad Anci continuano l’opera di trasferimento di competenze utili a superare l’avvincente sfida sull’utilizzo dei fondi destinati ai nostri territori”, dichiara Filippo Lucci, Presidente del Consorzio Punto Europa.